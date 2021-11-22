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понедельник, 22 ноября 2021 07:36

Враг на Донбассе палил из минометов и гранатометов

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Враг на Донбассе палил из минометов и гранатометов
Российские оккупанты нарушают режим прекращения огня. Фото: radiosvoboda.org

21 ноября российские оккупационные войска в Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В направлении города Попасная на Луганщине оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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В сторону поселка Катериновка противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 22 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны врага не зафиксировано.

19 ноября в Донбассе погиб 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого. Военный служил в 8 отдельном полку специального назначения. Погиб в Луганской области в районе Причепиловки при обстреле из стрелкового оружия.

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Дата
22
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