Враг на Донбассе палил из минометов и гранатометов

Российские оккупанты нарушают режим прекращения огня. Фото: radiosvoboda.org

21 ноября российские оккупационные войска в Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В направлении города Попасная на Луганщине оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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В сторону поселка Катериновка противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 22 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны врага не зафиксировано.

19 ноября в Донбассе погиб 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого. Военный служил в 8 отдельном полку специального назначения. Погиб в Луганской области в районе Причепиловки при обстреле из стрелкового оружия.