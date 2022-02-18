Враг изрешетил пулями 20 населенных пунктов Донбасса: имеем еще одного раненого

В результате обстрела боевиками села Старогнатовки Волновахского района Донецкой области тяжелое ранение получил украинский воин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области 18 февраля.

"В результате минометных обстрелов Старогнатовки тяжело ранен солдат Вооруженных сил Украины. Предварительная правовая квалификация - террористический акт", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

В течение текущих суток, 18 февраля, российский враг обстрелял 20 населенных пунктов региона. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки.

"Обстрелам подверглись поселки Светлодарск, Трудовское, Шумы, Луганское, Гнутовое, Опросное, Верхнеторецкое, Невельское, Нью-Йорк, Гранитное, Южное, Старогнатовка, Чермалик, Водяное, Новогригоровка, Новотроицкое, город Красногоровка и поселок городского типа Мироновский", - информирует полиция.

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В результате вооруженной атаки пострадавших среди гражданских нет. Но повреждена линия электропередач в направлении поселков Новобахмутовка, Каменка, Новоселовка друга и Красногоровка. По состоянию на 16:30 без электроэнергии находились 30 жителей Новоселовки-2, 600 - Новобахмутовки и 800 - Верхнеторецкого.

Повреждения получили и дома мирных жителей Волновахского района.

"В селе Васильевка снаряд попал в дом 70-летней женщины, также от вражеского огня был поврежден дом 72-летнего жителя села Трудовское", - сообщила полиция.

18 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО. Он заявил, что Украина не готовит наступление на Донбасс. Главари боевиков врут о якобы намерениях украинской стороны относительно эскалации. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ реагируют на провокации боевиков только в случае угрозы жизни личного состава или гражданских жителей.