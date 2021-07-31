Враг дважды нарушил режим прекращения огня

Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

В частности, у Водяного оккупанты стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В жилых районах оккупированного Донбасса российские наемники размещают тяжелую военную технику. У жилых кварталов неподконтрольных правительству областей наблюдатели обнаружили восемь ББМ и две зенитные установки.