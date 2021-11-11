Впервые в истории: Минобороны отдали сотни тонн конфискованного оружия и техники

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины передала партию вооружения весом более 500 т Министерству обороны Украины.

Речь идет об арсенале общей стоимостью около 1 млрд грн. Его контрразведка СБУ изъяла в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба ведомства.

"Указанное вооружение было вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом. Учитывая обстановку в государстве, следователи подготовили соответствующее ходатайство. Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины ", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наша армия готова дать отпор" - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной

В частности, Минобороны передали:

- гранатометы;

- фосфорные и соляные кислоты;

- взрывчатые вещества – тротил;

- мины и выстрелы к гранатометам;

- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

- 36 ракет 5В27Д, входящих в состав ЗРК "Печора", и сопутствующее оборудование;

- двигатели и комплектующие к авиационной технике - вертолетам Ми-24, самолетам типа "Су" и "МиГ";

- комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня.

Документы о легальном ввозе и хранении этой военной продукции отсутствовали.

"Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленными целями накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство", - добавили в СБУ.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на $60 млн от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд ВСУ, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.