 
Ексклюзивы
1/5
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 297
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2682
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1098
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1926
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4635
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12321
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1071
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3618
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 819
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5661
Фото
Все фото
9
6
9
4
3
Впервые в истории: Минобороны отдали сотни тонн конфискованного оружия и техники
Впервые в истории: Минобороны отдали сотни тонн конфискованного оружия и техники
Как выглядел Донецк в 1950-е - подборка фото
Как выглядел Донецк в 1950-е - подборка фото
Боевики из артиллерии изрешетили населенный пункт на Донбассе
Боевики из артиллерии изрешетили населенный пункт на Донбассе
Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина
Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина
Оккупанты устроили смертельную аварию - погиб ребёнок
Оккупанты устроили смертельную аварию - погиб ребёнок
Видео
Все видео
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам
Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2340
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1782
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9360
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1062
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 954
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
четверг, 11 ноября 2021 15:07

Впервые в истории: Минобороны отдали сотни тонн конфискованного оружия и техники
9

  Комментировать

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины передала партию вооружения весом более 500 т Министерству обороны Украины.

Речь идет об арсенале общей стоимостью около 1 млрд грн. Его контрразведка СБУ изъяла в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба ведомства.

"Указанное вооружение было вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом. Учитывая обстановку в государстве, следователи подготовили соответствующее ходатайство. Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины ", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наша армия готова дать отпор" - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной

В частности, Минобороны передали:

- гранатометы;
- фосфорные и соляные кислоты;
- взрывчатые вещества – тротил;
- мины и выстрелы к гранатометам;
- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
- 36 ракет 5В27Д, входящих в состав ЗРК "Печора", и сопутствующее оборудование;
- двигатели и комплектующие к авиационной технике - вертолетам Ми-24, самолетам типа "Су" и "МиГ";
- комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня.

Документы о легальном ввозе и хранении этой военной продукции отсутствовали.

"Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленными целями накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство", - добавили в СБУ.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на $60 млн от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд ВСУ, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые в истории: Минобороны отдали сотни тонн конфискованного оружия и техники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 20781
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 12834
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 12672
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12321
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7533
Донбасс
Лукашенко заявил, что из Донбасса мигрантам передают оружие
Лукашенко заявил, что из Донбасса мигрантам передают оружие 1 Просмотров: 477
Украинские защитники огнем заставили врага перестать стрелять
Украинские защитники огнем заставили врага перестать стрелять Просмотров: 585
В Донбассе сложная ситуация. Столько нарушений не было с лета 2020 года – ОБСЕ
В Донбассе сложная ситуация. Столько нарушений не было с лета 2020 года – ОБСЕ Просмотров: 306
В зоне ООС скончался украинский военный
В зоне ООС скончался украинский военный Просмотров: 1683
Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш
Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш Просмотров: 306
Больше всего комментируют
23
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
5
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
Голосов: 11797
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть