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вторник, 02 июля 2019 15:19

Впервые из зоны боевых действий эвакуировали ценную коллекцию живописи

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Автор: https://www.0629.com.ua/
  Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи
Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи

Украинские военные эвакуировали из Широкино Донецкой области ценную коллекцию произведений искусства. Коллекция, вероятно, принадлежала украинскому художнику, графику Виктору Павлюку, у которого в Широкино был дом и мастерская. Картины были переданы арт-платформе ТЮ.

"Пикассо" собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Он - боец чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющего за Украину. Ранее эта коллекция считалась утраченной.

Автор: https://www.0629.com.ua/
  Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи
Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи

До войны "Пикассо" был художником. Он распознал в разбросанных картинах художественную ценность и инициировал спасение коллекции.

Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет.

Команда ТЮ сейчас привлекает экспертов к идентификации работ и связалась с семьей Павлюка.

Сейчас объекты сортируют, проводят реставрационные работы, дальше планируется выставка спасенных произведений.

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Автор: https://www.0629.com.ua/
  Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи
Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи

Виктор Илларионович Павлюк – мариупольский художник, известный уникальной графикой, линогравюрой, живописью, член союза художников. Его работы хранятся в различных музеях Украины, особенно известная серия азовских рыбаков и моряков. Павлюк работал с Виктором Арнаутовым над монументальными панно – в частности, над мозаикой в мариупольском аэропорту. Художник родился в Широкино, там была его мастерская, где он постоянно работал. После смерти в 2007-м семья Виктора хранила его коллекцию, пока в село не пришла война. Близкие не успели вывезти работы и достояние Павлюка до сих пор считалось утраченным.

Российские боевики расстреляли дома жителей Авдеевки из минометов 120 калибра. Огонь вели из позиций захваченного села Каштановое.

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02
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