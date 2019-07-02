Впервые из зоны боевых действий эвакуировали ценную коллекцию живописи

Автор: https://www.0629.com.ua/ Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи

Украинские военные эвакуировали из Широкино Донецкой области ценную коллекцию произведений искусства. Коллекция, вероятно, принадлежала украинскому художнику, графику Виктору Павлюку, у которого в Широкино был дом и мастерская. Картины были переданы арт-платформе ТЮ.

"Пикассо" собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Он - боец чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющего за Украину. Ранее эта коллекция считалась утраченной.

Автор: https://www.0629.com.ua/ Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи

До войны "Пикассо" был художником. Он распознал в разбросанных картинах художественную ценность и инициировал спасение коллекции.

Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет.

Команда ТЮ сейчас привлекает экспертов к идентификации работ и связалась с семьей Павлюка.

Сейчас объекты сортируют, проводят реставрационные работы, дальше планируется выставка спасенных произведений.

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Автор: https://www.0629.com.ua/ Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи

Виктор Илларионович Павлюк – мариупольский художник, известный уникальной графикой, линогравюрой, живописью, член союза художников. Его работы хранятся в различных музеях Украины, особенно известная серия азовских рыбаков и моряков. Павлюк работал с Виктором Арнаутовым над монументальными панно – в частности, над мозаикой в мариупольском аэропорту. Художник родился в Широкино, там была его мастерская, где он постоянно работал. После смерти в 2007-м семья Виктора хранила его коллекцию, пока в село не пришла война. Близкие не успели вывезти работы и достояние Павлюка до сих пор считалось утраченным.

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