Возвращение России в ПАСЕ - это ошибка: Волкер рассказал о будущем агрессора

Возвращение России вредит авторитету Совета Европы. Фото: Радио.Свобода

Возвращение России в ПАСЕ было ошибочным решением.

Однако это не означает, что Парламентская ассамблея Совета Европы забыла об агрессии РФ, говорит специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер, сообщает Неделя.

"Теперь есть четкость в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания и применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов, которые вызывают беспокойство в Восточной и Центральной Европе, а иногда и в Западной, например дальнейшая реализация проекта "Северный поток-2", влияние Кремля на Европу через энергетическую политику. Санкции ЕС сохраняются уже долгое время. Даже такие люди, как лидер итальянской "Северной лиги" Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все больше рассматривается как отрицательная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей на самом деле усиливается", - сообщил Волкер.

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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прокомментировал возвращение России в ПАСЕ. Он выразил сожаление в связи с возвращением делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.