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среда, 09 декабря 2020 16:00

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

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Год назад 6-й президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран "нормандского формата" в Париже.

Накануне встречи в эфире ток-шоу "Свобода слова" Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы увидеть, что он за человек.

Уже 9 декабря лидеры 4 государств: Украины, России, Франции и Германии объявили о результатах переговоров. Подписали коммюнике.

Стороны договорились о разведении войск, полный обмен пленными до 31 декабря, Штайнмайера и продлить срок действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

Накануне "нормандского саммита", 8 декабря 2020 года, под зданием офиса президента собрался митинг "Варта на Банковой". Они пришли поддержать президента и не дать ему пойти на уступки вождю Российской Федерации.

Автор: София Староконь
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Простояли там 2 суток. После объявления результатов - разошлись.

"Я не боялся ничего. Понимал - если будет подписан капитуляции мы не допустим продлении срока президентства Владимира Зеленского. Бояться можно было только того, что общество нас не поддержит, потому что была ночь, было холодно и были слухи о разгоне акции. Но люди не испугались . Если бы испугались, то Зеленский подписал бы капитуляцию", - говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

В дальнейшем будет балансировки и имитация работы. Зеленский и команда сделали максимум, чтобы решили вопрос безопасности.

"Режима тишины не существует. Чтобы обеспечить выборы, границы и другое должно быть режим тишины. Его нет. Потому что мы не требуем от России соблюдения ими соблюдения условий. А договоренности в Париже - это протокол о намерениях. На данный момент я вижу желание команды Зеленского балансировать - воздерживаться от шагов, которые можно переиграть. Видение в них, как выходить из ловушек - нету. Но Зеленский боится улицы, поэтому мы не проиграем РФ", - говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик.

Автор: София Староконь
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Украина выполнила все условия, что были предусмотрены встречей в "нормандском формате" от 9 декабря 2019 года.

"Можно было сделать больше и быстрее - безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны. Однако, несмотря на слухи, которые были в СМИ о том, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия подтвердила готовность продолжать работу в "нормандском формате", - написала пресс-секретар президента Юлия Мендель

Следующие переговоры будут только в случае полного выполнения договоренностей.

"Компромисс будет проявлять Украины. Мы можем убеждать общество в наличии различных планов, но их нет. Это наглядно показала заявление Арестович. Судя по его логики, ратификация формулы Штанмайера и федерализация Украины идет полным ходом. Размещение миротворцев невозможно. Единому плану "Б" выход из Минского переговорного площадке", - говорит эксперт Дмитрий Снегирев.

Активисты и неравнодушные люди пришли поддержать украинского музыканта, волонтера, военнослужащего Сил специальных операций ВСУ Украины Андрея Антоненко на псевдоним Riffmaster. 13 декабря 2019 года его вместе с кардиологом Юлией Кузьменко и военной Яной Дугарь арестовали представители Генеральной прокуратуры Украины. Обвинили в убийстве белорусского и российского журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016-го взорвали в собственной машине.

Автор: София Староконь
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Дата
09
декабря

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

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