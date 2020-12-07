"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера

"Ожидаю драки. Больше ни на что не надеюсь", - говорит высокий седой человек. Выдыхает сигаретный дым.

Его товарищ подмечает, что судебный процесс - это начало беззакония в Украине.

"Сегодня посадили Рифмастера, а завтра так каждого могут", - вздыхает активистка Алина Приймак.

Активисты и неравнодушные люди пришли поддержать украинского музыканта, волонтера, военнослужащего Сил Специальных Операций ВСУ Украины Андрея Антоненко на псевдоним Riffmaster. 13 декабря 2019 его вместе с врачом-кардиологом Юлией Кузьменко и военной Яной Дугарь арестовали представители Генеральной прокуратуры Украины. Обвинили в убийстве белорусского и российского журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016-го взорвали в собственной машине.

21 октября Шевченковский районный суд города Киева оставил его под стражей. Судьи отклонили просьбу адвокатов допросить Президента Украины Владимира Зеленского, министра МВД Арсена Авакова, екс-генпрокуроров Руслана Рябошапку и Юрия Луценко, заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля.

Следствие оперирует в записи с камеры наблюдения. На кадрах видно человека среднего телосложения и фигуры, округлой формы бороды, ее средней плотности и темного цвета и овального лица. Что не похоже на худощавого Антоненко.

Британский эксперт по национальной безопасности и обороны Глен Грант на допросе заявил, что доказательства не слишком мощными для содержания Андрея Антоненко под стражей.

Автор: София Староконь Люди курили, общались между собой. Среди тем - нарушение прав человека

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Газ-тормоз-остановка и так 15 мин. Воздухофлотский проспект, что в Киеве "стоит" с въезда на одноименный мост.

На картах пробка обозначен красным цветом - это значит уровень высокий. Пассажиры "Богдана" нервничают, но не раздражены - или не спешат, или просто радуются хорошей погоде.

Уже на подъезде к Киевского апелляционного суда становится ясна причина - вдоль обочины "припарковались" автомобили Нацгвардии. Их прислали охранять входы в здание.

"Ну чего ты стал так? Ты хоть аварийку включи, чтобы люди из-за тебя не тупили", - водитель серой Шкоды кричит полицейскому.

Милиционер флегматично отводит глаза. Ему стоять под зданием Киевского апелляционного суда весь день.

Под дверью Киевского апелляционного суда собралось около 50 человек. Одетые в теплые вещи. На лицах защитные маски из-за эпидемии коронавируса.

В столице - 6 мороза. Воздух очень холодный. И активисты, и правоохранители жалуются на погоду и кутаются в шарфы и воротники своих курток.

Входы и выходы окружены границами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Для подъема настроения под здание принесли колонку и включили патриотическую музыку. Чтобы люди не замерзли кто-то из Демсокиры привез бутерброды, горячую воду, чай и кофе. Полицейских и нацгвардейцев не угощают.

Активисты злятся на холод, но радуются солнечному дню. Обзывают и смеются над украинской властью.

"Бип-бип", - громко восклицает женщина. Она только прошла пешеходный переход и поднимает сине-зеленую коляску с ребенком. Малыш смотрит на взрослых большими и удивленными глазами. Женщина улыбается.

Автор: София Староконь Представители Демократической топоры принесли с собой чайник. Угощали теплым чаем и кофе всех желающих

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Люди реагируют на акцию поддержки по-разному. Кто-то спешит и "блинкает".

Мимо Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова, проходит женщина лет 50-ти. Она остановилась, разглядела людей вокруг.

"А что происходит? Почем вы здесь собрались?", - почти перекрикивает музыку она.

"Сегодня апелляция над Андреем Антоненко, уже год незаконно находится за решеткой. Его без доказательств обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета", - отвечает активист.

"А. Ну, держитесь. Молодцы", - отвечает и уходит по своим делам.

Погреться можно в здании суда, но в зал, где судят "Риффмастера" никого не пускают.

"Сказали, что очень агрессивная группа поддержки", - слышно среди людей.

С каждым часом становится все холоднее, но люди стоят. Во дворе находится два десятка человек. Все говорят о суде, Covid-19 и критикуют нынешнюю власть.

Среди ветеранов, одетый в сине-черную куртку, стоит товарищ Антоненко Евгений Костьолов. Признается, что надеется на положительный результат, но знает, что не выпустят.

Автор: София Староконь "Инсайдерская информация, что не выпустят. В следующем об этом думают", - говорит Евгений, друг Риффмайстра

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Люди считают, что власть Украины просто боится выпустить Антоненко.

"Доказательств причастности нет. За целый год не сумели предоставить их судьям, значит не нашли. Портретно-психологической экспертизы походки вообще не существует. Человек должен выйти, потому что это не справедливо. А это дело очень показательно, потому что если посадят публичное лицо - это создаст основу для диктатуры", - говорит бизнесмен из ныне оккупированного Севастоополю Михаил Джамаль.

Фото: София Староконь

Рядом стоит крымчанка Наталья Лютикова. Не понимает почему власть боится признать свою ошибку.

"Это акция власти по демонизации активных и патриотичных людей, или признаться в своей ошибке не хватает смелости? Страшно то, что это приводит к безнаказанности силовых структур", - говорит она.

Погреться пускают в однин из залов. Перед этим вещи тщательно проверяют полицейские. Металлодетекторов на входе; но есть по пути в туалет.

В помещении шумно. Люди то выходят, то приходят. Все кожаные диванчики заняты, время от времени сидящие уступают их другим.

На одном из них расположилась расстроенная блондинка. Это - Надежда, знакомая Антоненко. Девушка проходила вместе с Андреем военную службу и уверена, что его держат в тюрьме, чтобы Арсен Аваков остался на своей должности.

"Андрей Антоненко - прекрасный семьянин. Он не мог такого сделать вообще", - говорит она.

Лариса Гальченко и ее подруга не знакомы с Андреем Антоненко, но пришли поддержать его.

"Мы возмущены тем, что герои войны сидят за решеткой. Мы видели эти" доказательства ". Он мог бы сидеть под домашним арестом", - говорит она.

Предполагает, что власть хочет запугать людей.

"С нас хотят сделать стадо дурачков, которые смотрят 95-й квартал", - заключает.

По залу разносят домашние блюда. Женщина в синей куртке держит в руках "судочек".

Автор: София Староконь "Берите, девушки, на здоровье"

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"Разбирайте быстрее", - ходит среди людей.

Не называется, но говорит, что мечтает о том, что Украина станет справедливым, правовым государством.

Сергей Пархоменко вышел перекурить. Жалуется на холодный воздух и греет руки.

"Назначили виновным ветерана войны. Он год сидит в тюрьме, без каких-либо доказательств его вины. Может заставят Андрея свидетельствовать против себя. Тогда Аваков и Зеленский станут героями. Андрей не в чем признаваться, потому что все доказательства в год бы уже нашли. Здесь очень холодно, и к Рифа не пускают ни журналистов, ни активистов. Прикрываются Ковидом. Но в другое помещение, как мы видим, пускают. Значит боятся ", - говорит Пархоменко. Гасит сигарету и бросает окурок в урну.

В 15-34 становится известно о результате заседания. Андрея Антоненко оставляют под стражей.

"Это очень важно для всех нас, потому что сегодня несправедливо сидит Риф, а завтра на его месте окажется каждый", - говорит волонтер Юлия Паевская на позывной Тайра.

Люди расходятся возмущены. Они обсуждают между собой чем это обернется для страны.

5 декабря в мире отмечают День волонтера. Праздник начали на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Украине праздник приобрел популярность после событий Революции Достоинства и в начале войны - от оккупации Крыма. Тогда, В 2014 году украинцы проявили удивительную самоорганизацию. В те дни, когда столица горела от уличных противостояний на Майдан везли бензин и бутерброды. Во время оккупации Крыма в феврале-марте 2014-го крымчане покупали для того, заблокированных на русском регулярной армией, наших военных пищу. Уже во время активных боевых действий на Донбассе, в 2014 году волонтеры собирали для военных пакеты: еду, одежду и лекарства. Помогали нашим воинам, когда они ранены, оказывались в госпиталях.