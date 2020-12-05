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суббота, 05 декабря 2020 06:30

Раньше любили, а теперь судятся - Украина празднует День волонтера

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5 декабря в мире отмечают День волонтера.

Праздник начали на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Украине праздник приобрел популярность после событий Революции Достоинства и в начале войны - от оккупации Крыма.

Тогда, В 2014 году украинцы проявили удивительную самоорганизацию. В те дни, когда столица горела от уличных противостояний на Майдан везли бензин и бутерброды.

Во время оккупации Крыма в феврале-марте 2014-го крымчане покупали для того, заблокированных на русском регулярной армией, наших военных пищу.

Уже во время активных боевых действий на Донбассе, в 2014 году волонтеры собирали для военных пакеты: еду, одежду и лекарства. Помогали нашим воинам, когда они ранены, оказывались в госпиталях.

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2014-го некоторые фонды имели обороты в миллионы гривен.

В 2016-м волонтерское движение разросся и расширил свою деятельность. Присоединились правозащитники, юристы и бывшие военные. Они стали движущей силой армейских реформ. Однако и начался отток, когда несколько наладилась ситуация с денежным и материальным обеспечением военных.

"В 2016 г. обеспечение армии вещами и едой в основном наладилось. Сейчас помощь необходима в тех вещах, не "закрывает" Минобороны: прицел, тепловизоры, некоторые виды специального снаряжения, ремонт автомобилей и прочее. Были проекты, которыми занимались только волонтеры, например "Полевая почта". В связи с тем, что линия фронта стабилизировалась, открылись отделения Укрпочты и Новой почты, этот прект приостановили. Волонтерская помощь до сих пор необходима в вопросах эвакуации раненых с 1-й линии. Этим занимаются такие проекты, как "Первый добровольческий медицинский госпиталь", Ангелы Тайры ", ASAP", - говорит военный журналист и волонтер Александр Шульман.

12 августа 2020 Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" не пустили волонтера Наталью Юсупову.

Она связывает это с ее политическими взглядами.

Автор: Соцсети
  На волонтера Наталью Воронкову подали в суд за перепост
На волонтера Наталью Воронкову подали в суд за перепост

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб подал в суд на волонтера за пост о Covid-19

Накануне праздника, 4 декабря 2020 года, Генштаб Украины подал в суд на волонтера Наталью Воронкову за перепост статьи о состоянии дел с эпидемией коронавируса в ВСУ.

"Спасибо господину Хомчак и господину Хоменко за столь высокую оценку меня как волонтеры, активистки, человека, который прилагает неимоверные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года", - пишет она в Facebook.

Во время эпидемии Covid-19 волонтеры начали закуповаты кислородные концентраторы. Помогают людям, лечат коронавирус дома.

Моя позиция не менялась с 14 года. Государство должно работать в поте лица, а не наградами разбрасываться тем, кто это делает за него. Государству должно быть стыдно за то, что происходит. Как стыдно мне, - пишет Леся Литвинова.

Чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке погибших из Донбасса.

"На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит в Донбассе в военной части прислал мне документы, согласно которым СПД, зарегистрирован на некоего Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем же флп, где для примера перевозки тела военного из Донбасса домой в три раза превышало реальную стоимость", - написала журналистка Янина Соколова в Facebook.

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Дата
05
декабря

Раньше любили, а теперь судятся - Украина празднует День волонтера

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