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четверг, 03 декабря 2020 22:20

Чиновники зарабатывают на перевозке погибших с Донбасса

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Чиновники зарабатывают на перевозке погибших с Донбасса
Чиновники предоставляют ритуальные услуги по завышенным ценам. Фото: Facebook/Янина Соколова

Чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке погибших из Донбасса.

"На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит в Донбассе в военной части прислал мне документы, согласно которым СПД, зарегистрирован на некоего Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем же флп, где для примера перевозки тела военного из Донбасса домой в три раза превышало реальную стоимость", - написала журналистка Янина Соколова в Facebook.

Командир воинской части сообщил, что им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с этим предпринимателем.

"Офицер ВСУ назвал фамилию полковника Бондаря, который является представителем управления ЦВС Генштаба Вооруженных сил. Я набрала господина Бондаря в эфире #Соромно чтобы спросить, что это за загадочный флп Ткачука И.И. Почему он оказывает услуги по таким высоким ценам, под прикрытием "своих" флп, воруя деньги из бюджета. Полковник Бондарь отказался комментировать, знает ли о схеме и господине Ткачука с его флп", - указала Соколова.

Вероятно, полковник Бондарь тоже причастен к хищению средств через тендеры.

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"Мы выяснили, что теща Бондаря - Алла Марш, также флп и часто выигрывает тендеры на поставку в структуре ВСУ. Сам Бондарь задекларировал 2 участка в Киево-Святошинском районе за последние два года. А жена, киевский прокурор стала обладательницей Рендж Ровер", - указала журналистка.

На Донбассе прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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