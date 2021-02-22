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понедельник, 22 февраля 2021 07:35

Возле Светлодарска "работали" российские снайперы

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Возле Светлодарска &quot;работали&quot; российские снайперы
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 21 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Светлодарска российско-оккупационные войска прицельно стреляли из снайперского оружия, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 22 февраля, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.

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