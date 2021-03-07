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воскресенье, 07 марта 2021 13:05

Возбудили уголовное дело из-за прекращения подачи газа на Донбасс

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Возбудили уголовное дело из-за прекращения подачи газа на Донбасс
Фото: pixabay.com

В связи с прекращением подачи газа в Донецкою область полиция открыла уголовные производства против КП "Донецкоблгаз" по статье самоуправство.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Самовольно действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и могли привести к разрушению систем централизованного отопления", - отметил Кириленко,

По его словам, областное КП эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом более 3 тыс. жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.

Донецкая ОГА, утверждает чиновник, скоординировала действия, направленные на защиту интересов населения, поэтому подача газа в котельные восстановлена.

Из-за долга в более 1,5 млрд грн НАК "Нафтогаз" прекратил поставки газа на Донбасс. Вскоре поставкиу газа на котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго" начали восстанавливать. Запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области. Всего уже восстановили подачу газа на 19 котельных.

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