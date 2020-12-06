Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак

Главнокомандующий также подчеркнул, что армия не будет выполнять незаконных приказов в случае их поступления. Фото: Минобороны

Главнокомандующий Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут к нему в случае такого приказа.

С таким заявлением он выступил во время интервью "Фактам". Он отметил, что военнослужащие готовятся к наступлению в урбанизированной местности. При этом он не знает, возможен ли приказ.

"Если дадут приказ, мы будем его выполнять, мы военные люди. Но будет такая команда? Сейчас Вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированном местности, потому что мы обязаны успешно действовать в любой ситуации. Моя задача как главнокомандующего - чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач ", - сказал Хомчак.

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Он также подчеркнул, что армия не будет выполнять незаконных приказов в случае их поступления.

"Следует понимать, что армия - это инструмент в руках политиков, которых избирает народ. Но мы никогда не будем против народа. И никогда не выполним незаконный приказ, об этом четко сказано в Конституции. Сегодня наша цель - защитить независимость и территориальную целостность страны" , - отметил Хомчак.

На Донбассе уже 133-й день продолжается перемирие, благодаря которому украинские военные погибают в 10 раз меньше. Об этом во время мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины рассказал президент Владимир Зеленский.