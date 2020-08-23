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воскресенье, 23 августа 2020 11:36

Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
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Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вручил Вооруженным силам сертификаты на новейшее вооружение и технику. Подразделения ЗСУ 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - заявил Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага, сообщает Укринформ.

Он акцентировал на том, что переоснащение нашей армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО для нас является обязательным.

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Глава государства также напомнил, что в этом году общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд гривень, и, несмотря на пандемию Covid-19, расходы на эту сферу не изменились.

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После выступления Президент вручил сертификаты на вооружение представителям Вооруженных сил Украины.

В апреле в этом году на вооружение Вооруженных сил Украины приняли бронеавтомобиль "Козак-2М1" от киевской компании НПО "Практика". Также - отечественный беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия". Это первый отечественный беспилотник, разработанный частной компанией, принятый на вооружение украинской армии.

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Дата
23
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