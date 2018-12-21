Волонтеры собирают деньги на тепловизоры для военных кораблей

Буксир "Корец" вооружили тепловизором. Сегодня он находится на Азовском море / фото ТСН

Волонтеры собирают деньги на тепловизоры для кораблей Военно-морских сил Украины.

Война понемногу меняет свой формат и правила игры, перемещаясь с суши на море. Это закономерное развитие событий. Врагу мало оккупированных земель, он пытается также "отжать" море. События последних месяцев показали, приоритетной задачей является усиление обороны со стороны Азовского моря. Ведь уязвимость на Азове - это опасность потери Мариуполя (который уже пережил русскую оккупацию), Бердянска и многие жизни. Слишком высокие ставки", -пишет на Facebook фонда "Вернись живым".

Недавно фонд уже передал один "ночник" на буксир "Корец". Это тот самый корабль, осенью успешно прошел Керченский пролив.

"Мы планируем обеспечить "глазами" остальные кораблей. Один такой прибор позволяет видеть в темноте на расстояние до 1200 м. В отличие от земли, на водителя нет блиндажей, окопов или других укрытий, которые могут защитить. Там можно полагаться только на собственные силы и собственное зрение", - говорится в заметке.

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Стоимость одного прибора ночного видения - 39 620 грн. Немало, но однозначно меньше, чем стоит жизнь и свобода моряков, объясняют в фонде.

Для помощи переходите СЮДА.

В сети появилось видео работы военных аероразведчиков. На кадрах видно, как дрон подлетел к позиции боевиков, пишет фонд "Вернись живым". Коптер пролетел над окопами, где засели 3 боевиков.