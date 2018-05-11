Волонтеры опубликовали список украинцев из ЧВК "Вагнера"

InformNapalm обнародовал имена украинских наемников в составе ППК "Вагнер". Фото: ША

Волонтеры опубликовали список украинцев, воюющих в Сирии наемниками в российской частной военной компании "Вагнер".

Их подразделение называется ротно-тактическая группа "Карпаты" сообщают проекты Ихтамнет_м0209 и InformNapalm.

Группа составлена ​​преимущественно из украинских коллаборационистов, которые воевали на Донбассе и поехали "зарабатывать" в Сирию.

ЧВК Вагнера - российская военная структура, комплектуется наемниками, создана в 2013 году. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане.

"Карпаты" россияне создали для диверсий в тылу ВСУ, но из-за слабой подготовки наемников от этой идеи отказались. 7 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что за подготовку РТГ отвечает подполковник ВС РФ Олег Демьяненко.

"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую задницу. Они идут первыми - "Карпаты-Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", - рассказал СМИ РФ один из наемников ПВК Вагнера.

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По данным волонтеров, командные должности в РТГр занимают исключительно граждане РФ. Остальные личного состава - украинцы, которых завербовали для войн в Донбассе и Сирии на стороне РФ. В "Карпатах" они имеют должность "стрелок".

- Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975, проживал в Донецке, воевал под Иловайском, по предварительным данным, убит 18.11.2017 в Сирии;

- Бойко Петр Алексеевич, 08.07.1970, прописан в Дружковке Донецкой области;

- Бойченко Владимир Сергеевич, 29.01.1986, город Арцыз Одесской области;

- Бояр Алексей Петрович, 01.08.1971, Донецк;

- Веремчук Тимур Сергеевич, 08.05.1994, Донецк;

- Верещагин Алексей Олегович, 30.03.1976; Харьков;

- Гавриленко Андрей Александрович, 10.12.1989, село Нерубайское Одесской области;

- Хозяин Игорь Анатольевич, 30.06.1981, Харьков;

- Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974, Старобешево Донецкой области;

- Гудко Владимир Игоревич, 03.01.1991, г. Александровка под Черноморском в Одесской области;

- Гусев Сергей Валерьевич, 21.10.1980, село Раздолье Первомайского района Харьковской области;

- Калина Сергей Анатольевич, 03.08.1971, Ахтырка Сумской области;

- Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993, Донецк, убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016-го в пригороде Латакии в Сирии в 700 м от базового лагеря;

- Козыренко Андрей Владимирович, 18.06.1969, Торез Донецкой области, в 2015-м попадал в плен к ВСУ, был обменян, поступил в ППК "Вагнера" ​​и попал в "Карпаты";

- Кузнецов Станислав Геннадьевич, 28.05.1983, Донецк;

- Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994, село Власовка Луганской области;

- Лобачев Александр Валерьевич, 31.05.1973, Симферополь;

- Максимчук Александр Германович, 25.01.1972, Харьков;

- Михайлов Алекс Камилович, 13.07.1973, Краматорск Донецкой области;

- Молчанов Николай Сергеевич, 25.02.1992, Донецк;

- Морев Константин Владимирович, 22.02.1974, Харьков;

- Мотинга Александр Викторович, 15.11.1980, Славянск Донецкой области, по предварительным данным, убит 14.06.2017;

- Николенко Николай Павлович, 12.05.1982, Донецк;

- Пеняскин Алексей Михайлович, 24.09.1988, Макеевка Донецкой области

- Писаревский Александр Александрович, 06.05.1990, Макеевка;

- Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968, Горловка Донецкой области, по предварительным данным, убит 08.03.2016 при штурме высоты 526 в р-не сирийской Пальмиры;

- Рожко Денис Васильевич, 15.03.1977, село Грибовка Одесской области;

- Саржана Виктор Александрович, 28.11.1969, Кривой Рог

- Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967, Донецк;

- Серебряков Алексей Николаевич, 21.09.1981, Моспино Донецкой области;

- Тачинский Александр Сергеевич, 11.05.1986, пгт Песочин Харьковской области;

- Тютин Евгений Александрович, 30.11.1982, Харьков, в 2008 году осужден за групповое изнасилование на 4 года тюрьмы;

- Шепель Артем Викторович, 24.01.1989, Горловка;

- Шумейко Максим Сергеевич, 26.04.1977, Симферополь;

- Шумилов Александр Евгеньевич, 26.04.1977, пгт Солоницевка Харьковской области;

- Юдин Виталий Владимирович, 31.08.1966, Киев;

- Белоус Дмитрий Викторович, 08.02.1986, Харьков;

- Кравченко Николай Иванович, 17.05.1970, Енакиево Донецкой области;

- Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976, Донецк.

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В результате удара возглавляемой США коалиции 7 февраля в Сирии погибли и получили ранения в общей сложности около 300 бойцов связанной с Кремлем частной военной компании "Вагнер", которые приняли участие в вылазке на стороне сил президента Сирии Башара Асада. 7 февраля 2018 американский телеканал CNN опубликовал сняты с беспилотника кадры удара, нанесенного 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор международной коалицией во главе с США по провластным силам в Сирии. В МИД РФ заявили о вероятной гибели 5 россиян в Сирии вследствие авиаудара США.