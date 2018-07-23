Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО

Фото: Предоставлено Андреем Фоменко

В Кропивницком откроют единое пространство социально-психологической поддержки ветеранов АТО и их семей. Для него местные власти выделили помещение старой школы. Делать ремонт, планировать деятельность центра и различные активности будут сами ветераны и психологи с волонтерами. Проект поможет бывшим военным вернуться к мирной жизни. Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Фоменко, координатор центра ресоциализации военных "Коловорот" и один из инициаторов проекта #SMiLE.

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"#SMiLE - это улыбка к жизни, когда человек открывается и начинает ей улыбаться, - рассказывает Андрей, - В 2017 году получили 911 обращений о помощи от военных разного уровня. Возникла необходимость сопровождать военных, возвращающихся к мирной жизни. У ветеранов возникает личный кризис, трудности в общении с другими, организации своей жизни".

Проект инициировали две местные организации "Сердца матерей Кировоградщины" и центр ресоциализации военных "Коловорот". Женщины с первой инициативы четыре года собирают вещи для воинов и направляют в АТО. Психологи из другой организации обеспечивали психологическую помощь в местах боевых действий.

Автор: Предоставлено Андреем Фоменко Проект #SMiLE возвращает ветеранов к мирной жизни

"Мы не финансируемся ни одной структурой. Все активности проводим за средства участников и благодаря партнерам и спонсорам. Ветераны хотят создать социальный бизнес по обеспечению страйкбольных программ и туризма, социальный спортзал. Часть прибыли будет идти в центр, - отмечает Андрей, - Создадим отдельный фонд проекта "#SMiLE", где будем аккумулировать все средства и распределять их по приоритетным направлениям. Откроем гончарню, социальную детскую комнату с воспитателями, хостел для гостей, тренинговые комнаты и спортивные залы".

Для проекта местные власти отдали старую школу №29. Сейчас волонтеры собирают средства на ремонт. Параллельно проводят различные активности и встречи для ветеранов и их семей.

Автор: Предоставлено Андреем Фоменко Психологи из общественной организации "Коловорот" работали в зоне боевых действий

"Объединяем людей в группы по интересам и создаем сеть ветеранов и сообщества АТО. Хотим, чтобы они сами устанавливали неформальные связи, которые позволят легче адаптироваться к новой жизни, - делится Андрей, - В организацию входят как представители рядового состава, так и подполковники. Есть также те, кто создал свой бизнес, после возвращения. Есть те, кто активен в общественной жизни".

В 2017 году получили 911 обращений о помощи от военных разного уровня. Возникла необходимость сопровождать военных, возвращающихся к мирной жизни.

Три года проводят палаточный "Лагерь для наших" в сосновом лесу. Туда могут приехать военные с семьями. Также небольшими группами по 18-20 человек ходят в горы.

"Одно из направлений работы проекта - психотуризм. Это реабилитационные путешествия. Применяем элементы тренинга, проводим упражнения на саморегуляцию и реалксацию, группового сплочения. Участники могут познакомиться с мировоззрением других людей, - рассказывает Андрей, - Видим как меняются ребята, поднимаясь на вершину горы. Когда переносится фокус внимания с личных проблем на решение обыденных вещей. Когда человек видит поддержку товарищей. Это дает возможность взглянуть на все под другим фокусом ".

Автор: Предоставлено Андреем Фоменко В скаутских лагерях ветераны-инструкторы бесплатно обучают выживанию, тактике, стрельбе, ориентированию и маскировке

Еще одно направление проекта назвали "13 варта", когда ветераны могут стать инструкторами и делиться своим опытом с другими. Этим летом в детской общественной организации "Сич" бесплатно занимаются с детьми в скаутских лагерях. Учат выживанию, тактике, стрельбе, ориентированию и маскировке.

"Вопрос не в том, будет ли центр, а вкогда будет. Надеемся, что как можно раньше, но не все от нас зависит, - делится Андрей, - Считаю проект "#SMiLE" эволюцией волонтерской деятельности. Он объединяет все общественные организации для того, чтобы создать единое пространство социально-психологической поддержки для людей с АТО. Хорошо, что помещение не государственное, а самих ветеранов. Они могут развиваться именно так, как хотят. Или просто прийти попить кофе и поиграть шахматы".

По результатам исследований Украинского католического института во Львове, 30% участников боевых действий имеют посттравматическое стрессовое расстройство, а около 65% всех атовцев психологически страдают от последствий боевых действий.