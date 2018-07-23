Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО

В Кропивницком откроют единое пространство социально-психологической поддержки ветеранов АТО и их семей. Для него местные власти выделили помещение старой школы. Делать ремонт, планировать деятельность центра и различные активности будут сами ветераны и психологи с волонтерами. Проект поможет бывшим военным вернуться к мирной жизни. Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Фоменко, координатор центра ресоциализации военных "Коловорот" и один из инициаторов проекта #SMiLE.
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"#SMiLE - это улыбка к жизни, когда человек открывается и начинает ей улыбаться, - рассказывает Андрей, - В 2017 году получили 911 обращений о помощи от военных разного уровня. Возникла необходимость сопровождать военных, возвращающихся к мирной жизни. У ветеранов возникает личный кризис, трудности в общении с другими, организации своей жизни".
Проект инициировали две местные организации "Сердца матерей Кировоградщины" и центр ресоциализации военных "Коловорот". Женщины с первой инициативы четыре года собирают вещи для воинов и направляют в АТО. Психологи из другой организации обеспечивали психологическую помощь в местах боевых действий.
"Мы не финансируемся ни одной структурой. Все активности проводим за средства участников и благодаря партнерам и спонсорам. Ветераны хотят создать социальный бизнес по обеспечению страйкбольных программ и туризма, социальный спортзал. Часть прибыли будет идти в центр, - отмечает Андрей, - Создадим отдельный фонд проекта "#SMiLE", где будем аккумулировать все средства и распределять их по приоритетным направлениям. Откроем гончарню, социальную детскую комнату с воспитателями, хостел для гостей, тренинговые комнаты и спортивные залы".
Для проекта местные власти отдали старую школу №29. Сейчас волонтеры собирают средства на ремонт. Параллельно проводят различные активности и встречи для ветеранов и их семей.
"Объединяем людей в группы по интересам и создаем сеть ветеранов и сообщества АТО. Хотим, чтобы они сами устанавливали неформальные связи, которые позволят легче адаптироваться к новой жизни, - делится Андрей, - В организацию входят как представители рядового состава, так и подполковники. Есть также те, кто создал свой бизнес, после возвращения. Есть те, кто активен в общественной жизни".
В 2017 году получили 911 обращений о помощи от военных разного уровня. Возникла необходимость сопровождать военных, возвращающихся к мирной жизни.
Три года проводят палаточный "Лагерь для наших" в сосновом лесу. Туда могут приехать военные с семьями. Также небольшими группами по 18-20 человек ходят в горы.
"Одно из направлений работы проекта - психотуризм. Это реабилитационные путешествия. Применяем элементы тренинга, проводим упражнения на саморегуляцию и реалксацию, группового сплочения. Участники могут познакомиться с мировоззрением других людей, - рассказывает Андрей, - Видим как меняются ребята, поднимаясь на вершину горы. Когда переносится фокус внимания с личных проблем на решение обыденных вещей. Когда человек видит поддержку товарищей. Это дает возможность взглянуть на все под другим фокусом ".
Еще одно направление проекта назвали "13 варта", когда ветераны могут стать инструкторами и делиться своим опытом с другими. Этим летом в детской общественной организации "Сич" бесплатно занимаются с детьми в скаутских лагерях. Учат выживанию, тактике, стрельбе, ориентированию и маскировке.
"Вопрос не в том, будет ли центр, а вкогда будет. Надеемся, что как можно раньше, но не все от нас зависит, - делится Андрей, - Считаю проект "#SMiLE" эволюцией волонтерской деятельности. Он объединяет все общественные организации для того, чтобы создать единое пространство социально-психологической поддержки для людей с АТО. Хорошо, что помещение не государственное, а самих ветеранов. Они могут развиваться именно так, как хотят. Или просто прийти попить кофе и поиграть шахматы".
По результатам исследований Украинского католического института во Львове, 30% участников боевых действий имеют посттравматическое стрессовое расстройство, а около 65% всех атовцев психологически страдают от последствий боевых действий.
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