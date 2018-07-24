Волкер сообщил о ходе переговоров по миротворцам для Донбасса

Миссия ООН не может зайти на Донбасс без согласования с Россией, сказал Волкер. Фото: un.org

Россия не меняет своей позиции относительно размещения миротворцев на Донбассе, на которую США не согласятся.

Об этом заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в эфире "112 Украина".

"Не было [прогресса в этих переговорах]. Россия застряла на своей позиции, озвученной в сентябре прошлого года. Они поддерживают только размещение сил по защите миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения Минских соглашений.

Нам нужны настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность, отвод тяжелого вооружения, контроль за украинской границей, обеспечат условия, при которых могут быть проведены местные выборы. Когда люди смогут вернуться домой, восстановится нормальная жизнь. До того не вижу, как может произойти прогресс", - сказал Волкер.

Он заявил о готовности продолжать обсуждение этого вопроса с представителями России.

"Мы сможем направить миссию только тогда, когда Россия на это согласится. Именно поэтому мы ведем переговоры... Без согласия России это невозможно", - отметил он.

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Киев настаивает на том, чтобы возможная миротворческая миссия была достаточно многочисленной и находилась, в частности, на том участке российско-украинской границы, которую с 2014 года контролируют сепаратисты. Кроме того, в состав миротворцев не должны входить российские или союзные им силы из стран ОДКБ. Россия же, напротив, выступает за то, чтобы миротворческая миссия находилась на линии фронта между ВСУ и силами непризнанных ДНР и ЛНР, и, кроме того, чтобы механизм введения миротворцев согласовали с властями "республик".