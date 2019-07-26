Волкер с делегацией посетил Донбасс

Делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район ООС.

На странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что во время поездки Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирский.

Прошел брифинг командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения операции.

Делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

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Россия разработала новый план по продвижению своих военных на территорию Украины.





Кремль хочет запустить процесс "хаотизации украинского общества", сообщает координатор группы "Информационный сопротивление" Юрий Карин.