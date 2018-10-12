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пятница, 12 октября 2018 20:49

Волкер осудил действия России на Донбассе

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Волкер осудил действия России на Донбассе
Волкер считает, что Россия не выполняет своих обязательств. Фото: REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация вместо отвода вооружения и контролируемых ею боевиков делает совершенно противоположное.

"Россия продолжает подпитывать и направлять боевые действия на востоке Украины вопреки Минским соглашениям. Россия взяла обязательства о прекращении огня, отвод тяжелого вооружения и иностранных боевиков и расформировании незаконных вооруженных формирований, но делает противоположное", - написал американский дипломат в Twitter.

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Так он отреагировал на информацию об обнаружении наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ колонны грузовиков у украинского-российской границы на оккупированном Донбассе.

Через границу с оккупированным Донбассом Россия перебрасывает боевикам оружие и технику. Это зафиксировал беспилотник ОБСЕ, а фотоснимок опубликовали в Twitter.

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