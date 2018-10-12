Россия подтянула вооружение до границ с Украиной

Через границу с оккупированным Донбассом Россия перебрасывает боевикам оружие и технику.

Это зафиксировал беспилотник ОБСЕ, а фотоснимок опубликовали в Twitter.

"Ночью 10 октября во районе Донецкой области, не контролируемый Украиной, у границы с Российской Федерацией беспилотник снова заметил колонну грузовых автомобилей.

Автор: Twitter Беспилотник миротворческой миссии "увидел", как русские перегоняют военную технику на Донбасс.

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Один из грузовых автомобилей перевозил зенитную установку", - сообщили международные наблюдатели.

Многие страны поддерживают введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Все блокирует Россия.