Россия подтянула вооружение до границ с Украиной

Через границу с оккупированным Донбассом Россия перебрасывает боевикам оружие и технику.
Это зафиксировал беспилотник ОБСЕ, а фотоснимок опубликовали в Twitter.
"Ночью 10 октября во районе Донецкой области, не контролируемый Украиной, у границы с Российской Федерацией беспилотник снова заметил колонну грузовых автомобилей.
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Один из грузовых автомобилей перевозил зенитную установку", - сообщили международные наблюдатели.
Многие страны поддерживают введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Все блокирует Россия.
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