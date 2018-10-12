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пятница, 12 октября 2018 15:56

Россия убивает детей в Донбассе: назвали цифру

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Россия убивает детей в Донбассе: назвали цифру
Более 20 детей были убиты и получили ранения в Донбассе за последний год. Фото: Politeka

С начала года на Донбассе погибли и получили ранения 28 детей.

Цифру озвучил председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Из-за неполного выполнения сторонами своих обещаний отвести вооружение, провести разминирование, развести силы и средства и прекратить огонь, в этом году погибли или получили ранения 28 детей и около 200 других невинных жертв среди гражданского населения.

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На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 6600 нарушений режима тишины, а за 2018 рой - более 218 000. В домах нет света, одновременно ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы ", - сказал Хуг.

С начала войны Донбасс обезлюдел наполовину. Каждый второй мирный житель был убит выехал.

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