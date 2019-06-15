Волкер объяснил, когда Донбасс станет свободным

Волкер напомнил об освобождении Мариуполя. Фото: "Посольство США в Украине"

Пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса

Об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter.

Мир придет на Донбасс тогда, когда российские силы уйдут из нее.

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"5 лет назад защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным. Кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы идут оттуда", - написал Волкер.

13 июня 5 лет назад украинские войска освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь. Он и до сих пор остается лакомым куском для Кремля, ведь имеет важное стратегическое значение.