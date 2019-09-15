Волкер назвал условия для проведения выборов на Донбассе

Волкер: "Справедливая выборы могут состояться только в свободной и безопасной среде". Фото: УНИАН

Чтобы провести легитимные выборы на оккупированной части украинского Донбасса, необходимо решить вопрос безопасности.

"Свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной и безопасной среде. И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на 16-й встрече форума "Ялтинская европейская стратегия".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новая украинская власть готовит ряд предложений для облегчения жизни людям, которые сейчас живут на оккупированной части Донбасса.

В частности речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех 4 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко заверил, что особого статуса для Донбассу не будет

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидения, это тот пакет, которым мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Громадське.

13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть прорабатывает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Ранее Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".