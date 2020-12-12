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суббота, 12 декабря 2020 18:52

Войска на Донбассе стреляли в ответ

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Войска на Донбассе стреляли в ответ
Ранили двух украинских военных. Фото: "Цензор.нет"

12 декабря двое украинских военных в Донбассе получили ранения.

Всего произошло 3 нарушения режима тишину, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

По позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

"В результате вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре.

В Украине создадут книгу памяти павших бойцов и добровольцев, погибших защищая Украину. Об этом сообщили в "Правительственном портале".

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