Война на Донбассе: военные рассказали о ситуации

Боевики 4 раза обстреляли украинских военных. Фото: Рубрика

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: неподалеку Талаковки с направления Пикузов - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска и неподалеку Славного с направления Сигнального - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного с направления Ужовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В течении суток потерь с украинской стороны не было.

56% украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" для Донбасса. Вместе с тем 26% опрошенных поддерживают эту идею.