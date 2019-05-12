Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из запрещенных минометов

Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Фото: УНИАН

На Донбассе от начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские подразделения обстреливали из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; дважды с автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое; со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пикуза, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Богдановка, три раза из стрелкового оружия - возле населенных пунктов Авдеевка и Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Крымское; со станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Зайцево; из стрелкового оружия - у населенного пункта Новотошковское ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Оккупанты на Донбассе снова нарушают обязательства по отводу тяжелого вооружения. В период с 4 по 12 мая наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление танков в окрестностях Донецка.