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четверг, 29 июля 2021 20:38

Война на Донбассе: сообщили последние новости

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Война на Донбассе: сообщили последние новости
Сообщили последние новости Донбасса. Фото: armyinform

С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник бил из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи поселка Шумы российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. У населенного пункта Широкино враг вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

28 июля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из из минометов 82-го, 120-го калибра, ручных противотанковых, автоматических станковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

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