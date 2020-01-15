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среда, 15 января 2020 15:00

Война на Донбассе: русские убийцы маскируются под местных

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Война на Донбассе: русские убийцы маскируются под местных
Российские снайперы маскируются под гражданских. Фото: galinfo

Российские снайперы начали маскироваться под местных жителей оккупированных территорий.

Часть боевиков только что вернулась с курсов, оккупанты устроили для улучшения их навыков, пишет пресс служба Минобороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 Донецк и 2 Луганск АК наемниками, которые с начала текущего года возвращаются по окончании курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ. Из числа указанных лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей ", - говорится в сообщении.

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Россия может устроить военные операции на украинском побережье Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.

В 2020 году есть угроза высадки десанта в этих местах, считает руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко

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