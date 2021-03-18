Война на Донбассе продлится еще 15 лет - Арестович

Арестович заговорил о полномасштабном конфликте на Донбассе. Фото: 5 канал

Украина стремится к решению ситуации на Донбассе дипломатическим путем, но в ближайшие 15 лет нужно быть готовыми к полномасштабному конфликту.

"Надо решать ситуацию на Донбассе политико-дипломатическим путем, но готовить сферу безопасности и обороны к возможному полномасштабному конфликту", – заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в "Ток-шоу №1" с Василием Головановым на канале "Украина 24".

Военные конфликты "всех со всеми" в мире будут продолжатся по меньшей мере до 2035 года и Украине не удастся оставаться в стороне.

"Мы будем иметь дело с войной всех против всех в серых зонах. Такая мировая саванна наступила – по крайней мере до 2035 года будут продолжаться военные конфликты во всех сферах, конфликты всех со всеми. И Украина, как страна, которая находится на рубеже геополитических эпох, мы точно не пройдем мимо этого. Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя", – заявил спикер Украины в ТКГ.

Основная задача для нашего государства сейчас – стать настолько сильным, чтобы каждый потенциальный агрессор понимал, что "очень дорого воевать с Украиной, чтобы военные действия даже не рассматривались".

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Также он заявил, что любые обсуждения в Украине провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" является нарушением закона о гостайне и могут иметь последствия в виде уголовного наказания.