Война на Донбассе: оккупанты стреляли у Болотеного и Зайцева

Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции. Фото: DW

За прошедшие сутки, 6 ноября, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе населенного пункта Болотене оккупанты применили беспилотник, с помощью которого сбросили ВОГ-17 (оскольчатая граната).

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Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

5 ноября в зоне ООС зафиксировали восемь нарушений перемирия со стороны российских оккупантов. В частности, шесть из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.