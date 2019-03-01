Война на Донбассе: каким был февраль для украинских военных

Прошло 10 месяцев с тех пор, как Президент Украины перевел антитеррористическую операцию в формат ООС.

Командование операцией было поручено генерал-лейтенанту ВСУ Сергею Наеву, пишет Depo.Донбасс.

Февраль не был спокойным. На территории проведения ООС не было перемирия и велись ожесточенные бои.

Автор: Depo.Донбасс Статистические данные потерь, и нарушений режима прекращения огня за февраль

Боевики постоянно пытались идти в наступление: 5-го февраля на направлении Сокольники - Крымское Луганской области они попытались приблизиться к украинским позициям на бронированной машине, прикрываясь минометным обстрелом. Украинское противотанковое подразделение свело на нет эту попытку, запустив по врагу управляемой ракетой. В результате российские захватчики получили 2-х погибших, 8 раненых и уничтоженную боевую машину.

В серой зоне, под Горловкой, Донецкой области батальон "Азов", который недавно вернулся на передовую, уничтожил "заблудившихся" на территории, которая по Минским соглашениям должна быть чистой от россиян, боевиков с техникой. Эта ситуация, а также дерзкое нарушение международных соглашений заставили командира позволить применить ПТРК "Стугну" и "Корсара". В результате технику и личный состав врага ликвидировали.

Автор: Depo.Донбасс Сравнительная таблица всех месяцев проведения ООС

В 10-х числах февраля началось обострение ситуации на Попаснянском направлении Луганщины.

Украинских бойцов российские захватчики обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки.

Хутор Вильный и Золотое террористы осыпали дождем из 120 и 82-мм калибра, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Попасную сепаратисты обстреливали из станковых танковых гранатометов и пулеметов, а населенный пункт Нижний из оружия калибра 82-мм.

С минометов калибра 82-мм боевики стреляли в районе населенного пункта Нижнее, а со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

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Село Крымское попало под вражеский обстрел 16 февраля, тогда боевики стреляли со станковых гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82-мм и из вооружения БМП. Во время этого обстрела погиб старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко.

17 февраля режим прекращения огня боевики нарушали 10 раз. Враг стрелял по украинцам из оружия 55 мин калибров 120-мм и 82-мм.Росийськи боевики обстреливали Катериновку, Троицкий, Новолуганское и Станице Луганской.

С минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов 18 февраля вновь обстреляли Катериновку и Новотошковское Луганской области. За эти сутки 4-ро военнослужащих ООС получили ранения, а враг получил 9 уничтоженных боевиков. Кроме этого на Светлодарском направлении враг попытался вывести в украинских позиций диверсионно-разведывательную группу чтобы застать врасплох украинцев, но российская ДРГ оказалась неуклюжей и наткнулась на украинцев, которые отправили одного из террористов к его предкам, а второго оставили себе и на радость СБУ.

В конце месяца, 24 февраля, боевики обстреляли населенные пункты Золотое и Новоалександровка, в результате пострадало имущество жителей. Как утверждают свидетели мины разрывались в домах и во дворах. Местные жители не пострадали, но сильно испугались.

28 февраля враг обстрелял опорный пункт отдельной механизированной бригады. В ответ украинские военные уничтожили технику и пулеметный расчет.

Украинские воины ликвидировали боевика и уничтожили артустановку и противотанковый ракетный комплекс противника. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил. "По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.