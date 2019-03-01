Воины ООС всыпали перца боевикам

За сутки потерь в рядах сил ООС нет. Фото: ONLINE.UA

Украинские воины ликвидировали боевика и уничтожили артустановку и противотанковый ракетный комплекс противника.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

"По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

За сутки боевики 16 раз открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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