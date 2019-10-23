Война на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение

Боевики 16 раз нарушили режим тишины. Фото: Glavcom

На Донбассе от начала суток боевики 16 раз обстреляли украинских военных.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил: вблизи Водяного на Приазовье с направления Веселого - из артиллерии калибра 122 мм; дважды вблизи Пищевика и два раза неподалеку Павлополя - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Песков и два раза неподалеку Лебединского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Тарамчука с направления Оленевки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки с направления Новоласпа - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов наших позиций: у Зайцевого - с автоматических гранатометов; трижды в районе Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского с направления Донецкого - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов потерь среди украинских военных не было.

22 октября на Донбассе погиб Виталий Носкевич, 35 лет. Сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.