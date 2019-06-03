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понедельник, 03 июня 2019 21:26

Война на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение

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Война на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение
Боевики 8 раз обстреляли украинских военных. Фото: Novorosinform

На Донбассе от начала суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреляли из запрещенных минометов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник провел шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и у города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; у населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.

Также боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у населенного пункта Николаевка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В российско-оккупационных войсках на Донбассе часть ликвидированных "сослуживцев" оформляют как несчастный случай в быту, не связанный с боевыми потерями.

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Дата
03
июня

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