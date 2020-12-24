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четверг, 24 декабря 2020 16:09

Война идет в этот самый миг: подорвался наш военный

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На передовой подорвался украинский военнослужащий.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Красногоровка, пишут в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Планируется создание интернет-портала для сохранения задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей Украины.

Меморандум подписали представительство президента в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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