Чтобы помнили. Создадут музей российской агрессии

Создадут музей российской агрессии. Фото: Радио Свобода

Планируется создание интернет-портала для сохранения задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей Украины.

Меморандум подписали представительство президента в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Электронный музей о вооруженной агрессии России будет содержать данные на украинском и английском языках о ключевых событиях и фактах о ходе международного вооруженного конфликта, серьезных нарушений принципов международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированных Крыму и на Донбассе.

На нем будут самые разнообразные данные, в частности свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных.

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С 2014 года правоохранительные органы и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Это более 20 тыс. уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.