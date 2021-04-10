"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 189
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 765
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2232
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 738
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 819
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2196
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1935
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 558
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 693
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
5
10
6
6
8
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Видео
Все видео
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 720
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2232
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 630
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 423
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 333
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 15:59

"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе

1 Комментировать
&quot;Война готовится не так&quot; - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Россия демонстрирует свою силу перед Украиной. Фото: Reuters

Активное размещение российских войск и боевой техники у границы с Украиной не является сигналом масштабного наступления Москвы.

Это подтвердили 2 источника, близких к главарям боевиков на Донбассе и в Кремль, в комментарии Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной

"Москва сознательно позволяет своей военной технике быть обнаружено днем. Война готовится не так, это просто демонстрация силы", - ответили они журналистам.

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

Кроме того, по данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро

В России разбился президентский самолет

Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Распалась одна из самых великих групп в истории

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

Украина стала членом ВТО

Первые спички содержали токсическое вещество

Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 16615
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 10899
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 6759
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6409
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 4050
Донбасс
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
 Просмотров: 351
Резников анонсировал переговоры по Донбассу без участия России
Резников анонсировал переговоры по Донбассу без участия России Просмотров: 630
Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной
Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной 1 Просмотров: 396
Хомчак вакцинировался от коронавируса
Хомчак вакцинировался от коронавируса Просмотров: 162
До войны с дронами и ракетами не готовятся сегодня на завтра. Чем грозит обострение
До войны с дронами и ракетами не готовятся сегодня на завтра. Чем грозит обострение
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
16
Стерненко выпустили из СИЗО
10
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
4
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
Чужі
Голосов: 10841
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть