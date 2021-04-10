"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе

Россия демонстрирует свою силу перед Украиной. Фото: Reuters

Активное размещение российских войск и боевой техники у границы с Украиной не является сигналом масштабного наступления Москвы.

Это подтвердили 2 источника, близких к главарям боевиков на Донбассе и в Кремль, в комментарии Reuters.

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"Москва сознательно позволяет своей военной технике быть обнаружено днем. Война готовится не так, это просто демонстрация силы", - ответили они журналистам.

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства. Кроме того, по данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.