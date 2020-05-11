Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео

Украинские военные уничтожили позицию боевиков. Фото: скриншот с видео facebook.com/watch/K2.54OMBr

Военные 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию незаконных вооруженных формирований 1 АК РФ. А именно - позицию "известного" батальона "Восток", с которой велись постоянные обстрелы передовых укреплений украинских военных.

Видео воины ОС обнародовали в Facebook.

"Они были уверены, что их обстрелы будут безнаказанные, но они ошибались. К делу взялись разведчики. В течение какого-то времени были обнаружены позиции, количество горе воинов и их вооружения. И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него "ответочка" По не из запрещенного Минского соглашениями вооружения", - подписали видео военные.

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Они отметили, что благодаря этому были уничтожены три огневых позиции: жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет и ликвидировано трое боевиков.

"Хотим напомнить, что, по иронии нашего подразделения, боевая операция состоялась в годовщину создания так называемого батальона "Восток", - добавили в бригаде.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирование. Украинские военнослужащие жестко ответили враждебным подразделениям. По данным разведки, пять российских оккупантов получили ранения.