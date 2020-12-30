Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов, а в районе Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы, сообщили в штабе ООС.

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"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники дали адекватный ответ. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет", - рассказали в штабе.

С начала сегодняшнего дня, 30 декабря, враг у Авдеевки открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.