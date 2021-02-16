Воины ВСУ ответили огнем российским наемникам

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 15 февраля, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Славного вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, у Опытного из ручного противотанкового гранатомета. А вблизи Светлодарска - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.

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"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 16 февраля, режима прекращения огня не зафиксировано.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.