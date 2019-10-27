Военный умер от рака

Украинский военный Андрей Безруков умер в военном госпитале Днепра.
Советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа сообщила о смерти в Facebook.
26-летний Андрей Безруков умер 26 октября. Военнослужащий боролся с тяжелым онкозаболеванием.
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Умерший служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Был жителем Запорожья.
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Сообщает об этом пресс-служба Министерства обороны Украины на официальном сайте.
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