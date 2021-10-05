Военный получил осколочное ранение

Сегодня на Донбассе ранили украинского воина.
Он получил огнестрельное осколочное ранение, сообщает пресс-центр ООС.
С начала суток зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.
"Вследствие вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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Украинские защитники открывали огонь и заставили врагов остановить обстрелы.
Российские боевики в Донецкой и Луганской областях скрыто готовят активизацию обстрелов украинских позиций. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы. Об этом сообщила пресс служба Главного управления разведки Минобороны.
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