Военный получил осколочное ранение

Раненый военный находится в удовлетворительном состоянии. Фото: УП

Сегодня на Донбассе ранили украинского воина.

Он получил огнестрельное осколочное ранение, сообщает пресс-центр ООС.

С начала суток зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

"Вследствие вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Украинские защитники открывали огонь и заставили врагов остановить обстрелы.

Российские боевики в Донецкой и Луганской областях скрыто готовят активизацию обстрелов украинских позиций. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы. Об этом сообщила пресс служба Главного управления разведки Минобороны.