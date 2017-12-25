Военный офицер из Сум погиб в зоне проведения АТО

На фронте погиб военный из Сум Сергей Ширков. Фото: rbc.ua

В зоне проведения АТО погиб украинский офицер из города Сумы Сергей Иванович Ширков.

Об этом сообщил Олег Корниенко, на своей странице в Facebook.

"С глубокой скорбью вынужден сообщить, что на днях на фронте российско-украинской войны ушел из жизни мой давний друг Ширков Сергей Иванович - офицер, патриот и человек с большой буквы! Выражаю свои искренние соболезнования жене, сыну, отцу и брату Сергея Ивановича! Царство Небесное тебе, друг, и Вечная Память", - написал он.

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Все, кто его знал, смогут проститься с бойцом завтра, 26 декабря в 11.30 на Аллее Героев Петропавловского кладбища г.Сумы.

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