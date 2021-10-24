Военных ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов

Российские наемники нарушили режим тишины на передовой. Фото: УНН

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие.

В частности, один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь в ответ, без применения запрещенного минского договоренностями вооружения.

23 октября российские оккупанты трижды прушилы режим тишины. Вследствие вражеского обстрела двое украинских военных получили осколочные ранения.