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среда, 13 октября 2021 15:59

Военные задержали россиянина, который притворялся участником СЦКК

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Военные задержали россиянина, который притворялся участником СЦКК
Боевики устроили провокацию во время заседания ТКГ. Фото: "Вчасно"

Во время общего заседания ТКГ российские боевики устроили провокацию.

Сегодня около 10:45 вооруженные люди с повязками СЦКК проводили разведку на оставленных позициях ВСУ. Делали это под прикрытием разминирования, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

"Гарантии безопасности предоставила украинская сторона для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ. Все это в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое"", - говорится в сообщении.

Оперативная группа ВСУ задержала боевика. Им оказался гражданин РФ Андрей Косяк 1978 года рождения.

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У него изъяли оружие и боеприпасы.

Правоохранительные органы Украины подозревают Косяка в совершении в 2010-м умышленного убийства.

За прошедшие сутки, 12 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть нарушений перемирия со стороны террористов. Потерь среди украинских военных нет.

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13
октября

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