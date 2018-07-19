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четверг, 19 июля 2018 08:54

Военные ВСУ взяли в плен россиянина

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Военные ВСУ взяли в плен россиянина
Пленный боевик признался, что он - русский военный. фото иллюстративное

После столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой на Донбассе украинские военные взяли в плен гражданина Российской Федерации.

Об этом в Facebook рассказала военнослужащий Виктория Руденко.

"Ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ. Сразу вступили в бой, не раздумывая. Благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу... У нас двое 300-х. Ранения незначительные. От госпитализации отказались и готовы дальше жечь эту сволочь. У орков из четырех тушек трое 200-ых и один 300-ый. А теперь вишенка на торте: тот 300-ый начал кричать: "Не убивайте, пожалуйста, я россиянин". Ну ребята его и приволокли. Специалисты уже, вероятно, забрали его, добавят к обменному фонду", - поделилась подробностями Руденко.

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Россия в феврале 2014 года оккупировала украинский Крым. Сначала президент РФ Владимир Путин утверждал, что "зеленые человечки" на полуострове - это силы самообороны из местных жителей. Позже признался, что это были вооруженные силы Российской Федерации.

Весной 2014-го Россия устроила вооруженные беспорядки на востоке Украины, а позже перешла и к прямой военной агрессии. Власть РФ до сих пор утверждает, что "их там нет".

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Дата
19
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