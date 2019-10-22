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вторник, 22 октября 2019 07:17

Военные сообщили новости с передовой

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Военные сообщили новости с передовой
Российские войска на Донбассе не прекращают обстрелы. Фото - ТСН

21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил со стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщили в штабе ООС.

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Под огонь попали позиции украинских военных вблизи 14 населенных пунктов. Трижды враг открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Золотого-4, где планируется отвод войск. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток враг уже дважды открывал огонь, в том числе с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. ВСУ - к отражению нападения по всей границе Украины.

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