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пятница, 27 ноября 2020 07:45

Военные РФ палят из пулеметов и гранатометов. Наши не отвечают

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Военные РФ палят из пулеметов и гранатометов. Наши не отвечают
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию и находятся наготове к немедленному реагированию на возможные вызовы со стороны противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе в течение минувших суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили договоренности о перемирии.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Старогнатовки враг применил станковый противотанковый гранатомет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

24 ноябр в районе Авдеевки Донецкой области снайпер оккупантов с РФ убил украинского военного Вячеслава Минкина. Он - старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады.

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