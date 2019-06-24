Военные разгромили "в пух и прах" позицию боевиков

Пункт боевиков разгромили прямым попаданием. ФОТО: facebook.com

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали замаскированный в песчаной местности опорный пункт боевиков. Принадлежал он бойцам из 9-го полка оккупационных войск.

Видео, на котором зафиксирован момент уничтожения вражеской позиции, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

На записи видно, что украинские военные прямым попаданием ударили по позиции оккупантов. После этого она взорвалась.

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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 34 раза нарушали режим прекращения огня. Под обстрел попали позиции украинских защитников вблизи 18 населенных пунктов. Украинские военные в ответ "задали перца" боевикам.